«Министр здравоохранения Турции должен уйти в отставку»

«Отговорки, что «бессимптомные пациенты не важны» направлены на то, чтобы отвлечь внимание от того факта, что реальные цифры скрыты», — цитирует профессора Duvar.

Также член комитета Турецкой медицинской ассоциации (TTB) COVID-19 профессор сказал, что правительство с марта не смогло выявить количество пациентов, которые дали отрицательный результат на вирус, но проявили симптомы.

«Теория TTB о том, что было гораздо больше случаев, чем раскрыто, была подтверждена благодаря прессе. Даже если бы они не подтвердили это, эта реальность всё время была у нас перед носом», — сказал Пала.

Между тем число пациентов с COVID-19, умерших в сентябре, превысило половину апрельских показателей, где число смертей достигло пика, отметил профессор.

«На сегодняшний день ни одной цифре из Министерства здравоохранения нельзя доверять», — заявил он, отметив важность восстановления доверия с общественностью, а также с медицинскими работниками.

Отметив, что пандемия будет продолжаться ещё около года, профессор настоятельно призвал министра здравоохранения уйти в отставку.

«Министр, который способен собрать вокруг себя экспертов, должен быть назначен и немедленно обнародовать прозрачные цифры для общественности», — добавил Пала.

Наконец, Турция должна привлечь трудовые организации, профсоюзы медицинских работников и ученых к процессу борьбы с пандемией, считает профессор.