Зарубежный диетолог рассказала, какие изменения в питании необходимы после 70 лет

С возрастом в организме каждого человека происходит множество изменений, которые требуют особых потребностей и изменений в питании. Особенно важно сделать их после 70 лет, когда имеется букет из хронических заболеваний, сердечные недуги, диабет, а возможно рак или рецидив рака.

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Диетолог из США Тара Коллингвуд напомнила, что пожилой возраст также сопровождается хроническим воспалением и снижением когнитивных функций. А также и замедлением метаболизма и многих других процессов. Далеко за примерами ходить не надо. К примеру, в тренажерных залах человек после 70 снижает меньше калорий, хотя и тренируется на уровне с 50-летним.

В почтенном возрасте замедляется метаболизм, снижается мышечная масса. Избавиться от этого нельзя, но, считает диетолог, стоит адаптировать свои потребности в питании для борьбы с последствиями старения и хорошего самочувствия.

Начать она советует с того, что приняться после 70 следить за размером порций. В таком возрасте калорий надо меньше, но необходим протеин. Поэтому он должен присутствовать в блюдах во время каждого приема пищи.

Согласно AARP, кушать необходимо от 23 до 30 граммов белка. Это может быть небольшая куриная грудка или стакан творога.

Диетолог Коллингвуд рекомендует никогда не пропускать приемы пищи в пожилом возрасте. В идеале, перейти на частое, но дробное питание. То есть, кушать понемногу, но несколько раз в день — не менее 5-6.

Пожилым желательно добавить в рацион клетчатку. Проблемы с пищеварением после 70 лет становятся обычным явлением, поэтому она должна присутствовать в добавках, если овощи и фрукты употребляются без кожуры.

«Пейте много воды, чтобы пища могла двигаться по пищеварительному тракту», — добавляет диетолог.

Также она рекомендует следить за употреблением соли. Полностью отказываться от натрия не стоит, но вот сократить его употребление — да.

Лучшими друзьями пенсионеров должны стать такие ягоды, как черника и клубника. Недавнее исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди, которые ели всего 1 стакан черники в день в течение 6 месяцев, оздоровили свои сосуды и нормализовали уровень холестерина в крови.

Коллингвуд рекомендует регулярно есть жирную рыбу, такую, как лосось и сардины.

«Если вам не нравится есть рыбу, принимайте омега-3 в добавках. В сумме это должно быть 1000 миллиграммов жирных кислот DHA и EPA», — говорит эксперт.

Дабы кости были здоровыми и остеопороз не подкрадывался, в пожилом возрасте надо увеличить потребление молочных продуктов. Если есть непереносимость, тогда тоже стоит обратиться к добавкам.

Употребление кальция вместе с витамином D может помочь сохранить прочность костей. Людям старше 70 лет следует стремиться к потреблению 1200 миллиграммов кальция в день.

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