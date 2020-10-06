Нацбанк Киргизии посоветовал банкам приостановить работу

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Флаг Киргизии на здании посольства Киргизии в Москве.

РИА «Новости»

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить деятельность и усилить меры безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

«Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — говорится в сообщении.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведения повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие освободили из-под стражи в СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Участники акции захватили мэрию в Бишкеке, а также захватили и подожгли здание парламента страны.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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