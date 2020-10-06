Правительство сократит расходы на научные исследования и разработки

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РИА «Новости»

В следующем году на научные исследования и разработки гражданского назначения будет выделено 486,1 млрд руб., это на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, чем планировалось в 2019 году при утверждении прежнего бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

В 2022 году на такие исследования и разработки будет направлено 514,4 млрд руб. (на 4,8% меньше запланированных).

Отмечается, что государство сэкономит на науке и исследованиях в связи с общим ростом бюджетных расходов на 1,6% в 2021 году относительно прошлогоднего закона о бюджете и сокращения на 2,5% в 2022-м.

После внушительных трат 2020 года на борьбу с COVID-19 и его экономическими последствиями Минфин объявил принудительное сокращение расходов бюджета за счет их «оптимизации».

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