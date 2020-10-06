Россиянам объяснили риски при использовании банковских карт

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Роскачество объяснило россиянам риски, с которыми можно столкнуться при неправильном использовании банковских карт. Соответствующий доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы предупреждают, что CVV-код, указываемый на обратной стороне карты, не единственные сведения, которые не стоит сообщать посторонним. Также чревата передача имени и фамилии владельца платежного средства и срока его действия.

Обладая этими данными, злоумышленники могут воспользоваться картой при оплате товаров и услуг на некоторых ресурсах, например, в интернет-магазинах Amazon и Aliexpress, или в отдельных сервисах такси. Таким образом, все средства с карты могут быть израсходованы.

Также не стоит сохранять данные карты на сторонних сайтах — предпочтительнее вводить их каждый раз заново. Если они все же были скомпрометированы, следует оперативно связаться с банком и заблокировать карту.

Помимо этого, специалисты по кибербезопасности не советуют хранить все средства на одной карте. Наиболее оптимальный вариант — использовать отдельные карты для оплаты покупок в интернете и для сбережений. В качестве дополнительной меры предосторожности можно установить лимит по суточным расходам с одной карты — так мошенники не смогут потратить слишком много денег.