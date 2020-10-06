Степень прожарки критика Москвы заставила алтайский Минобр начать закупки сырому школьному питанию

На текущий момент из 50 млн рублей, выделенных в 2020 году на закупку нового оборудования для организации питания в школах Алтайского края, не освоено и четверти суммы, несмотря на заявления министра образования Максима Костенко о серьезной подготовке и плановой модернизации. Как сообщили в министерстве в ответе на запрос «Банкфакса», технику для столовых и пищеблоков еще только планируется закупить. Из данных портала Госзакупок следует, что эту работу чиновники начали вести всего за несколько дней до начала учебного года, но позднее успокоились, а активизировались только сейчас, когда волна критики, вышедшей на федеральный уровень, заставила Костенко задуматься о 1937 годе.

Ранее глава Минобра, отвечая на жесткую критику депутата Госдумы Геннадия Онищенко, привел доказательства того, что система школьного питания в Алтайском крае была готова к бесплатному обеспечению учащихся на 100 % еще в апреле 2020 года. По его словам, этого удалось достичь за счет того, что с 2018 по 2020 год правительство региона выделило 150 млн рублей на модернизацию кухонь и столовых образовательных учреждений. При этом он отмечал, что все вопросы еще не решены, и властям предстоит большая работа в этом направлении. Стоит подчеркнуть, что вышеупомянутая сумма является основным аргументом министерства в спорах на данную злободневную тему. Однако, как становится ясно из пояснений ведомства, к освоению средств, выделенных в 2020 году, чиновники еще практически не приступали.

В 2018 году на 48 млн рублей из краевого бюджета было приобретено 735 единиц оборудования для 150 школ края, которые получили электрические плиты, холодильники и пароконвектоматы. В 2019 году на технику было выделено 53 млн рублей для покупки 850 единиц техники, которая поступила в 185 учреждений.

Касательно 2020 года министерство уточнило, что на данный момент на закупку было направлено всего 6,1 млн рублей из выделенных 50 млн рублей. Эти деньги пошли на организацию горячего питания в 38 школах, в которых ранее его не существовало. На остальные 43,9 млн рублей планируется купить технологическое и холодильное оборудование по предписаниям Роспотребнадзора, который определил образовательные учреждения с соответствующими потребностями. «Всего будет закуплено около 800 единиц оборудования, в том числе 300 промышленных электрических плит, 122 холодильных низкотемпературных и среднетемпературных шкафа, 50 пароконвектоматов, бытовое и нейтральное кухонное оборудование», — говорится в ответе Минобра на запрос «Банкфакса».

Тем временем, исходя из данных о закупках ведомства за 2020 год, можно сделать вывод, что работа в данном направлении началась только в августе – менее чем за месяц до начала учебного года. Напомним, что в первой половине августа – после правительственного совещания с участием президента Владимира Путина — появилась информация о том, что Алтайский край попал в список регионов, не готовых к исполнению его поручения о бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов. Тогда Минобр региона попытался опровергнуть это выделенными правительством 50 млн рублей, которые уже якобы были потрачены на закупку оборудования.

На что эти средства были потрачены в действительности, неизвестно, поскольку на портале Госзакупок не удалось найти ни одного контракта на закупку оборудования для организации питания в школах, которой был заключен до августа текущего года. Первые из них начали появляться как раз после первой волны скандала. Так, министерство либо поспешило с «опровержением» и ошиблось в формулировках, либо сумма была освоена неким иным образом. Впрочем, из ответа ведомства последнее не следует.

Как бы то ни было, в начале августа начались закупки. Первая из них была опубликована 4 августа, планировалось приобрести 91 кухонный стол для готовки в пищеблоках. Начальная цена контракта составляла почти 809,8 тысяч рублей, но предложение победителя аукциона – ООО «МКС» составило 680,2 тысяч рублей. Контракт был заключен уже после начала учебного года – 7 сентября. Что примечательно, его цена выросла до 808,6 тысяч рублей, а количество поставляемых столов — до 111. Акт приемки товара был подписан 21 сентября. Однако, поступил ли он в школы, неизвестно. Как отмечалось ранее, все оборудование распределяется между учреждениями по мере необходимости.

Следующая закупка была размещена 7 августа. После процедур 9 сентября был заключен контракт на 301,4 тысячи рублей, за которые индивидуальный предприниматель Леонид Фролов должен поставить 51 единицу настольных весов.

11 августа была объявлена закупка на поставку 13 электромясорубок и 37 водонагревателей за начальную цену 674 тысячи рублей. 14 сентября контракт был заключен с ООО «Профессиональное оборудование», которое сбило цену почти до 610 тысяч рублей. Однако итоговая стоимость вновь приблизилась к максимальной – до 673 тысяч рублей — за счет того, что нагревателей стало 42, а мясорубок – 14.

Следом – 13 августа Минобр начал искать подрядчика для поставки 79 моечных ванн, 36 холодильников и 31 вытяжных шкафов. Начальная цена составила около 2,148 млн рублей, но в ходе торгов она была сбита до 1,6 млн рублей. Победителем стало ООО «Восток», контракт был заключен уже 16 сентября. Однако он снова оказался дороже – практически равным начальной максимальной стоимости – 2,147 млн рублей. Объем поставляемых товаров по каждому пункту был увеличен: 98 ванн, 43 холодильника и 42 вытяжки.

Однако далее закупочная машина министерства дала сбой. С 20 августа чиновники искали поставщика 138 холодильников с начальной ценой в почти в 6,947 млн рублей. Лишь вышеупомянутая фирма «Профессиональное оборудование» соответствовала необходимым требованиям. В начале сентября контракт уже должны были заключить за 5,487 млн рублей, но компания отказалась. Кроме того, 21 августа был объявлен поиск поставщика для 332 кухонных плит, 50 пароконверматов, 23 машин для измельчения и нарезки, пяти варочных котлов. Максимальная стоимость данного контракта была оценена в 39,3 млн рублей, но за работу никто не принялся, поскольку заявки всех участников конкурса были признаны не соответствующими требованиям.

На этом краевой Минобр прекратил закупки оборудования для школьных столовых и пищеблоков и возобновил работу в этом направлении лишь во второй половине сентября. 17 числа было размещено объявление на 32 кухонных плиты почти за 356 тысяч рублей. победителем аукциона стало ООО «Комплексное оснащение кухни», сбившее цену до 340 тысяч рублей. На текущий момент информация о заключении контракта не опубликована. Также 17 сентября Минобр решил приобрести 17 машин для измельчения и резки за 947 тысяч рублей. Победителем конкурса с предложением в 866 тысяч рублей стало ООО «Техноальянс», но сам контракт пока также не размещен.

Последняя закупка была объявлена 1 октября – уже после скандала с депутатом Онищенко. Она вновь оказалась масштабной – с максимальной ценой 37,789 млн рублей. Теперь чиновники планируют купить 304 плиты, 50 пароконверматов и 5 варочных котлов. То есть прошлая несостоявшаяся процедура была немного раздроблена. Заявки на данный конкурс принимаются до 9 октября, а сам аукцион пройдет 13 октября. Отметим, что, если эта закупка вновь сорвется, Минобр рискует не освоить в текущем году свой «главный аргумент» — выделенные из краевого бюджета деньги.

Таким образом, можно сделать вывод, что Министерство образования Алтайского края начало осваивать выделенные правительством региона 50 млн рублей лишь в августе. При этом сами контракты на поставку оборудования были заключены в сентябре, то есть после начала учебного года. На текущий момент из всей суммы не освоено даже 10 млн рублей. С учетом времени на закупочные процедуры, сами поставки, распределение техники по муниципалитетам и ее подключение, в лучшем случае школы края получат обещанную модернизацию кухонь и столовых к концу года. Почему эта работа не была проведена во время летних каникул или же весной, когда большая часть учебного процесса проходила в дистанционном режиме, вопрос открытый. Впрочем, это можно списать на коронавирус. Тем не менее в этом году работу с питанием в образовательных учреждения региона можно назвать «сырой».

Напомним, что, критикуя власти Алтайского края касательно обеспечения питания в школах, думец Геннадий Онищенко говорил о возможности обращения в суд и Генпрокуратуру. Отвечая на выпады депутата, министр Максим Костенко усомнился, что политик действительно может перейти в серьезное «наступление». Несмотря на это, чиновник подчеркнул: в текущей ситуации ему приятно думать, что сейчас не 1937 год.