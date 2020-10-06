Протесты в Бишкеке: экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО, в захваченном здании правительства произошел пожар

В Бишкеке в понедельник начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент Киргизии. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын бывшего президента страны Сейитбек Атамбаев. Протестующие требуют отмены итогов выборов и повторного голосования.

К вечеру число участников акции достигло 6 тыс. человек. Правоохранители начали разгон демонстрантов, протестующие, в свою очередь, забрасывали сотрудников милиции камнями. Столкновения продлились больше пяти часов, в результате пострадали 590 граждан, 150 из них были госпитализированы.

В ночь на вторник демонстранты ворвались в здание парламента Киргизии, где располагается и администрация главы государства. С полуночи там не было ни депутатов, ни сотрудников, милиционеры из числа охраны также ушли. Впоследствии в здании Белого дома произошел пожар. По информации ТАСС, огонь вспыхнул в одном из кабинетов на четвертом этаже и перекинулся на несколько этажей.

Протестующим удалось освободить экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО госкомитета нацбезопасности. Его вывели из здания после переговоров с начальством ведомства. Люди сразу обступили бывшего президента и скандировали: «Атамбаев».

Утром поступила информация о захвате здания мэрии. Остается захваченным и здание правительства: сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако их отказались пропустить, пишет ТАСС. «Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают», — сказал агентству сотрудник аппарата кабмина.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Он назначил на 6 октября встречу с лидерами всех 16 партий.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИКу тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По словам пресс-секретаря, Жээнбеков находится в Бишкеке, он «контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе». Жители Киргизии уже пережили два народных восстания и «как никто знают цену мира и стабильности», поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию, сказала Стамалиева.

Выборы в Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, в парламент прошло 4 из 16 партий: проправительственные «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7-процентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. В проигравших партиях утверждают, что власти активно применяли административный ресурс и подкуп избирателей.