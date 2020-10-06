Сожгли парламент, освободили экс-президента: в Киргизии случился госпереворот

Нечестные, по мнению оппозиции, выборы обернулись в Бишкеке беспрецедентными протестами

Настоящая революция произошла в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник, 6 октября, что допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Также, по ее словам, руководитель республики контролирует ситуацию и «выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны». Жээнбеков постарается вернуть страну в правовое русло, добавила она.

Между тем, ситуация в государстве, похоже, приняла совершенно неожиданный для властей оборот. Накануне сторонники оппозиции собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Протесты стремительно переросли в столкновения с силовиками. Поводом стала попытка митингующих выломать ворота Белого дома — здание парламента и администрации президента.

Милиционеры сначала оттеснили протестующих от здания, применив водометы и светошумовые гранаты. После этого демонстранты стали выламывать брусчатку с тротуаров и закидывать силовиков камнями. Протестующие также начали перекрывать улицы мусорными баками и поджигать их, кидать коктейли Молотова.

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Позднее протестующие предприняли вторую попытку штурма Белого дома. Она оказалась куда более удачной: ворота протаранили грузовиком, после чего представители оппозиции ворвались в здание. Внутри протестующие жгли и громили кабинеты депутатов. В социальные сети протестующие выкладывали фотографии с растоптанными портретами действующего президента Киргизии. Позднее в здании возник сильный пожар, из окон повалили густые клубы дыма.

На этом демонстранты не остановились – они пришли к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где в изоляторе содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев.Минувшим летом его приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Протестующие сломали ворота, зашли на территорию и потребовали освободить политика. После переговоров начальство СИЗО добровольно вывело Атамбаева из изолятора.

Также на свободу вышли и другие чиновники. В частности, освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутатов Равшана Джеенбекова и Садыра Жапарова. Последний первым добрался до площади Ала-Тоо. «Конечно, я не думал, что через три с половиной года меня выпустят таким образом. Я надеялся, что все будет законно. Но произошло то, что произошло», — заявил он.

Число пострадавших в результате вспыхнувших в понедельник в столице Киргизии беспорядков достигло 590 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики. «150 из них были госпитализированы», — проинформировало ведомство. При этом один человек скончался.

Катализатором протестов в Киргизии явились выборы в парламент страны, которые состоялись 4 октября. Так, семипроцентный барьер преодолели четыре из 16 объединений. Две провластные партии, «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», одержали убедительную победу, получив примерно по 24% каждая. Следующая за ними партия набрала лишь 8% голосов. После этого лидеры 12 оппозиционных партий потребовали незамедлительно аннулировать итоги выборов и провести повторное голосование.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов к повторным выборам

Киргизский протест энергичен и активен, дать себя безнаказанно бить полиции там желающих мало, это не Беларусь, пояснил «Блокноту» политолог Константин Калачев.

«Если говорить о традициях, то нужен баланс между югом и севером республики. Результаты выборов балансу не способствовали», — отметил эксперт. По его словам, «хотели новых выборов, а свергли власть». « Свергли или нет — скоро узнаем, но без новых выборов уже не обойтись», — сказал Калачев.

По мнению политолога, лидера общественного движения «Новая Россия» Алины Жестовской, что Киргизия, что Белоруссия, что Россия проходят сейчас через один и тот же цикл.

«Два основных фактора обеспечивают эту протестную, в чем-то органическую и стихийную, в чем-то срежиссированную народную бурю — это усталость народа от режима и власти (даже не столько персоналий, сколько от подхода к госуправлению), а также это усиление ресурсных и амбициозных групп», — заявила «Блокноту» Жестовская.

По ее мнению, если сейчас официальный Бишкек даст улице выдохнуться, то «революция» перейдет в состояние перманентного вялотекущего «бунта», и никаких переворотов в государстве пару лет не случится. «Если же число жертв среди протестующих увеличится, пострадают женщины и дети, то вопрос из политической плоскости переместится в сторону ведения гражданской войны. И там скорость прохождения процессов по перехвату власти будет зависеть лишь от определения и кристаллизации нового лидера, которого поддержит и улица, и влиятельные национальные группы», — заключила Жестовская.

Особенностью политической культуры Кыргызстана является разделение элит республики на северный и южный кланы, по факту географического происхождения, указал в разговоре с «Блокнотом» политолог Андрей Шуклин. «Если из Бишкека — значит, северный. Если из Оша — южный. Это разделение красной нитью проходит через череду происходящих внутри процессов, когда одна группа сменяет другую, между ними ведется ожесточенная и непримиримая борьба. И арест бывшего президента Атамбаева нынешним президентом Жээнбековым укладывается в русло отсутствия компромисса между киргизскими элитами. Тот факт, что силами протестующих Атамбаева удалось вызволить из заключения, может свидетельствовать о дальнейшем нарастании противостояния. К сожалению, отсутствие гражданского диалога может привести к гражданской войне, особенно это рискует актуализироваться при отсутствии экономических преобразований и падении качества жизни», — отметил Шуклин.

По его мнению, в киргизском обществе велик запрос на честность и справедливость: «Люди хотят видеть рост и развитие, но никак не внутренние распри».

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, фактически это майдан. «Без освобожденного из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева действующая власть не сможет установить порядок в стране. Киргизию, похоже, ждет длительный политический кризис. Готовность действующей власти организовать перевыборы в Жогорку Кенеш отчетливо демонстрирует всю шаткость власти в стране, которая еще недавно, фактически, заявляла о планах создания централизованной автократии», — отметил в разговоре с «Блокнотом» эксперт.