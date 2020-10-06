Блогер Алексей Навальный может быть связан с Центральным разведывательным управлением США. Спецслужбы хотят его использовать для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом заявил экс-сотрудник спецслужб Скотт Беннетт в беседе с «Пятым каналом».Он заявил, что это похоже на политику американского ведомства. Вашингтону нужен агент влияния в России, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. В США есть определенные силы, которые хотят развязать конфликт с Российской Федерацией. Также бывший спецагент добавил, что Америка практикует привлечение несогласных с властью журналистов и блогеров в других государствах.Федеральное агентство новостей ранее провело расследование, в котором выяснило, что Навальный формирует план действий на встречах с ЦРУ. Отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к блогеру удивило даже немецкие СМИ. Журналисты Zuerst также заявили, что во время лечения Навальный все время был под прикрытием спецслужб.

Ранее то, что Навальный сотрудничает со спецслужбами Запада, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что заявления Навального о якобы причастности главы государства к его «отравлению» сфабрикованы для него американскими спецслужбами. Также о том, что Навальный работает в интересах западных спецслужб, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.Причиной таких догадок выступили посещения Навального в берлинской клинике «Шарите» сначала канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем и сотрудниками ЦРУ США.Кроме того, о том, как Навальный стал заложником положения и может рассчитывать лишь на два сценария развития событий — возвращение в Россию под эгидой спецслужб или переезд в Европу с дальнейшим проживанием там на подачки Запада.