Школьников увезли в реанимацию с торжественной линейки в Великих Луках. Что с ними — никто не понимает

Версии выдвигаются разные — от отравления гелием из лопнувшего шарика до теплового удара и паники из-за артиллерийского салюта. Ни одна не оправдалась.

Настоящий детектив разыгрывается в городе Великие Луки Псковской области: там сегодня, 5 октября, во время торжественной линейки, проводившейся на улице перед зданием школы №7, потеряли сознание 13 учащихся разных возрастов. Возникла паника, вызвали скорую, детей увезли в больницу, некоторых — в реанимацию. Но и медики прояснить ситуацию не смогли.

Первая гипотеза о причинах случившегося, которая была высказана в СМИ, основывалась на многочисленных жалобах великолучан в соцсетях: горожане пишут, что в водопроводной воде в последнее время слишком явственно ощущается запах хлора, и появился отвратительный привкус. Однако главный инженер великолукского Горводоканала Николай Гордеев заверил, что в нынешней системе водоснабжения гиперхлорирование воды технически невозможно.

Вторая версия сводилась к тому, что пострадавшие школьники съели что-то не то в столовой за завтраком и отравились. Она оказалась несостоятельной: на школьный завтрак заходили только трое из 13 потерявших сознание на линейке.

Маловероятно и предположение о том, что все пострадавшие употребляли некое вредное вещество наркотического типа. «Все ребята хорошие, для них участие в этой линейке было поощрением», — заверила глава управления образования великолукской администрации Татьяна Лозницкая.

По ее словам, третья и четвертая версии — об отравлении гелием из лопнувшего воздушного шарика и об обмороке из-за страха перед выстрелом торжественного салюта — тоже несостоятельны. Инцидент с шариком произошел вдалеке от ребят, которые потеряли сознание. Салют же и вовсе раздался уже в то время, когда пострадавших готовились везти в больницу на скорых.

Лозницкая считает, что виной всему стечение обстоятельств. Она отметила, что погода в Великих Луках стоит аномально теплая (по прогнозу, 5 октября воздух днем прогревался до +18 градусов), дети явились на линейку в курточках и вспотели под солнечными лучами, а волнение из-за участия в торжественном событии стало для них стрессом и спровоцировало ухудшение физического состояния.

Директор школы Наталья Демиховская сразу, как только детям стало плохо, предположила, что с ними случился тепловой удар.

Но, похоже, эта теория мало кого удовлетворила. Проверку по факту случившегося со школьниками поручил провести прокурор Псковской области Иван Грибов, она уже начата. В ходе нее планируется дать оценку уровню организации торжественной линейки и ее соответствие мерам безопасности, предписанным общеобразовательным учреждениям.

Детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова уточнила, что пострадали учащиеся 6-го, 8-го и 11-го классов. У них, по ее словам, не было ни одного совместного приема пищи: линейка была назначена на утреннее время.

Наталия Соколова. Фото: pln24.ru

Уполномоченная по правам несовершеннолетних подчеркнула, что все 13 детей не падали в обморок — некоторые были госпитализированы для перестраховки, потому что пожаловались на какие-либо тревожные симптомы типа головной боли. «Симптомы были у меньшего количества детей. Взяли большее количество», — пояснила Соколова. У тех же, кого увезли в реанимацию, проявления были одинаковыми: тошнота, головокружение и слабость.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова уверяет, что состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное (изначально СМИ сообщали, что трое из них в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести).

Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова

По ее словам, даже те, кто лежит в реанимации, чувствуют себя сносно:

Две девочки сегодня были сразу госпитализированы в реанимационное отделение, поскольку у одной девочки началась рвота, а вторая чувствовала более сложные недомогания по сравнению со всеми остальными.

По прошествии несколько часов все госпитализированные продемонстрировали положительную динамику и заявили, что больше не ощущают симптомов, о которых заявляли на линейке. Тем не менее они останутся в больнице до тех пор, пока не выяснится, что с ними случилось. Для этого у них взяли анализы, которые сейчас проверяются на месте, а затем будут отправлены на дополнительную проверку в Псков.

В последнее время — с тех пор как началась пандемия коронавируса и в классах поставили обеззараживатели воздуха и бактерицидные лампы — школьники зачастую массово страдают от ожогов роговицы глаз. Например, в московской школе, где учительница забыла выключить кварцевую лампу после перемены, такие травмы получили 25 учеников. В ходе проверки выяснилось, что в школах вообще запрещено использовать бактерицидные лампы открытого, а не закрытого типа.

В новом учебном году многие школы стали собирать деньги на закупку средств защиты и дезинфекции с родителей, которые и так страдают от регулярных поборов. Депутат Госдумы Алена Аршинова сообщила, что получает от россиян жалобы на сбор денег на закупку бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха в классы, хотя на эту аппаратуру были выделены бюджетные деньги. В некоторых школах родителям велели за свой счет купить антисептики для обработки классного помещения.