Родители школьников настаивают на отмене ЕГЭ

До 1 сентября выпускники российских школ и их родители могли отправить на электронный адрес Рособрнадзора просьбы касательно организации единого государственного экзамена. Данные пожелания постараются учесть в 2021 году. В ведомстве также отметили, что приходили сообщения с предложениями отменить экзаменационные испытания для школьников, которые не хотят поступать в вузы.

Могут ли в России отменить ЕГЭ: эксперты оценили шансы

Член экспертного Совета Госдумы по образованию детей Сергей Косарецкий заявил, что к вопросу о возможной отмене обязательной сдачи выпускных экзаменов в старших классах нужно подходить с особой осторожностью. Велика вероятность снижения качества образования в российских школах.

По словам эксперта, если часть школьников откажутся от сдачи экзаменационных испытаний в 2021 году, то необходимо как можно быстрее ввести мониторинг, оценивающий качество системы образования. Идея об отмене обязательного ЕГЭ должна доказать эффективность без снижения качества обучения учеников, которые не собираются поступать в вузы.

Этим летом в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти решили частично отказаться от сдачи выпускных экзаменов в школах. Речь идет об учениках, которые не хотели поступать в высшие учебные заведения. Данная категория школьников могла отказаться от ЕГЭ и сразу же получить школьные аттестаты. Ранее для получения документа о среднем полном образовании требовалось успешно сдать два обязательных предмета:

Математика.Русский язык.

Если хотя бы один из экзаменов был провальным, школьнику не выдавали аттестат. Он получал справку о завершении школы и имел право в следующем году пересдать проваленный предмет.

Эксперты отметили, что полностью изучить опыт отмены обязательного ЕГЭ в 2020 году сложно, так как экзаменационные испытания проходили в непривычном виде. Оценить качество образования действительно не представляется возможным. По сути, ученики, которые не собирались сдавать обязательные школьные предметы, узнали об этом в конце весны перед самой сдачей ЕГЭ. Так или иначе, они готовились к экзаменам.

Исследователям интересно изучить более долгосрочную динамику. Как учились бы дети в 10 и 11 классах, если сразу знали, что им не нужно сдавать единый государственный экзамен при выпуске из школы.

Напомним, Владимир Путин поставил задачу к 2023 году выйти в число лучших систем образования в мире. Отмена обязательного ЕГЭ способна нарушить такие грандиозные планы.