Названы пенсионеры, которым подняли пенсии с 1 октября

По социальным сетям гуляет множество слухов о повышении пенсий с 1 октября, однако не во все из них стоит верить. В первый октябрьский день повысят пенсии военным пенсионерам, пояснила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Индексация пенсий с 1 октября 2020: последние новости

По ее словам, к этой категории граждан относятся не только военнослужащие запаса, но и все сотрудники силовых структур. Индексация привязана к повышению должностных окладов в тех органах, где пенсионеры проходили службу ранее. С 1 октября в силовых структурах России оклады увеличатся 3%, соответственно, пенсии тоже пропорционально подрастут.

Если говорить о страховых и социальных пенсиях, то их увеличение произойдет только в следующем году. Страховые пенсии, включая пенсии по старости, вырастут с 1 января 2021 года, отметила Бибикова. Она добавила, что недавно сенаторы были на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава государства еще раз отметил, что по какой бы кривой не пошла социально-экономическая ситуация в России, все страховые пенсии в будущем году в любом случае будут проиндексированы на 6,3%.

Это почти в 1,5 раза больше прогнозируемой инфляции, которая должна составить 3,7-4%. Получается, что пенсия в 2021 году в среднем вырастет на 1 тысячу рублей. Кроме того, наряду с увеличением пенсий, в частности, инвалиды всех категорий и ветераны боевых действий будут получать каждый месяц денежные выплаты — их повысят с 1 февраля 2021 года. В этом случае размер индексации определяется, исходя из «индекса потребительских цен за предыдущий год» — пока что он составляет 3,8%.

Ранее сообщалось о том, что порядок получения пенсий на карту изменится в РФ. С 1 октября в жизни россиян произойдут изменения, в частности, они будут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Причем это не коснется тех, кто получает выплаты наличными или средства поступают на банковский счет, к которому привязана карта, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт.

Если россиянин получает пособия на детей, то ему нужно придти в МФЦ и написать заявление о смене банковских реквизитов для этих выплат, но лишь в том случае, если до этого не было подано подобное заявление или гражданин не предоставлял данные своей карты «Мир». Если человек получает пенсию или иную выплату из Пенсионного фонда России (ПФР), то требуется подать соответствующее заявление в ПФР по месту регистрации, рассказали в пресс-службе.