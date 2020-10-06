Проведение амнистии по уголовным делам предложили перенести на следующий год

Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин указал, что в следственных изоляторах и колониях находятся тысячи «жертв следственных и судебных ошибок». Разгрузить систему, уверен он, может широкая амнистия для осужденных «по легким статьям». В Совете отметили, что руководитель СПЧ Валерий Фадеев обращался в администрацию президента.

Там объяснили нынешнее положение «отсутствием официальных предложений». «Якобы отсутствует запрос на амнистию. Но ведь есть проект амнистии, который ранее внес депутат Госдумы Сергей Шаргунов, предложения Совета, разве нет?» — поинтересовался представитель Совета Александр Брод.

Амнистия по уголовным делам: последние новости

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен многочисленными вопросами россиян, которые связаны с планами властей отказаться от проведения амнистии по уголовным делам. В этой связи он направил предложение о ее переносе на 2021 год.

Президент России Владимир Путин лично не обозначал свою позицию касательно проведения амнистии ко Дню Победы.

Тем временем, вторая волна пандемии, о которой заявляют представители ВОЗ может помешать планам руководства России в проведении амнистии. Так считают некоторые правозащитники, и вероятно её могут перенести уже на следующий год. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (44%) положительно относятся к идеи освобождения части заключенных, раньше установленного срока. Напротив, 37% опрошенных не поддержали идею досрочного освобождения.

Ранее эксперты приходили к выводу о том, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. Ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта тема, отметил он. В Госдуме при этом заявили о готовности к обсуждению вопроса.

Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. человек, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний. С тех пор амнистии в России не проводились.