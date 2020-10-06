Принятую в СССР пенсионную систему могут восстановить

Принятую в Советском Союзе пенсионную систему могут вернуть россиянам. Об этом заявил научный руководитель Института проблем глобализации известный российский экономист Михаил Делягин.

Пенсионная реформа: последние новости 2020

По словам эксперта, прежняя пенсионная система, которая была установлена в стране, была более выгодна для простых граждан, чем нынешняя. Кроме того, экономист раскритиковал накопительную систему пенсий.

«Накопительная пенсия и так является фикцией. Самая эффективная пенсионная система — это распределительная, солидарная, которая была в Советском Союзе», — поведал Делягин.

Он добавил, что сейчас ситуация складывается следующим образом: россияне откладывают деньги на пенсию, а государство эти средства замораживает. Получается, что такой способ накопления денег для людей бесполезен.

Пенсионный возраст в России должны были повысить еще раньше, чем это сделали сейчас. Реформа назревала еще в 2008 году.

Как пишет газета «Известия», дискуссии на тему повышения пенсионного возраста, причем «предметные», велись уже давно. И увеличить возраст выход на заслуженный отдых планировали еще во время кризиса, который длился с 2008 по 2010 годы.

Об этом рассказал бывший министр финансов, а ныне просто экономист и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, повысить пенсионный возраст должны были еще в 2008 году. Но не сделали этого, и зря, ведь сейчас пенсии были бы значительно выше.

«Тогда решение принято не было. Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект: пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру», — заметил Кудрин.