Путин потребовал прекратить боевые действия в Карабахе в разговоре с Пашиняном

По инициативе армянской стороны сегодня вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения. Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по Степанакерту.

В минобороны Армении утверждают, что первоначально Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В Баку говорят, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.