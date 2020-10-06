Миронов назвал пенсионную реформу «беспрецедентной аферой»

Пенсионная реформа стала «беспрецедентной аферой». Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.По его словам, никаких экономических предпосылок для проведения пенсионной реформы не было. «Эсеры» продолжат добиваться возвращения старого пенсионного возраста, сказал Сергей Миронов.Он добавил, что россиян в ходе реформы обманули: жители страны в результате не получили большие деньги. Миронов напомнил, что многие пенсионеры должны были уже выйти на пенсию, однако они вынуждены работать. Между тем депутат считает, что эти люди уже заработали на пенсию, однако государство не отдает им заработанное.Пенсионная реформа: каковы шансы на пересмотрПенсионная реформа даже с экономической точки зрения оказалась непродуманной. Об этом заявил телеведущий Юрий Пронько.По словам Юрия Пронько, пенсионная реформа с самого начала была обречена. Пронько добавил, что в России у пожилых людей остается все меньше шансов дожить до пенсии.Каждый день становится все более очевидным тот факт, что пенсионная реформа провалена. Свежая статистика об ожидаемой продолжительности жизни в России плохая.Чиновников давно не интересует моральная сторона пенсионной реформы. Между тем, несмотря на реформу, сейчас происходит ухудшение экономических показателей; бедность и нищета в России растут.Тем временем, для некоторых регионов России предложили отменить пенсионную реформу. В числе предполагаемых субъектов РФ Якутия, Хабаровский край, Амурская область и ряд других регионов, в которых хотят оставить на старых условиях выхода на пенсию.

Это предложение внес депутат Госдумы Николай Харитонов во время Восточного экономического форума. По информации СМИ, к такому решению депутата подтолкнули проблемы в этих регионах: протестные настроения в обществе, неблагоприятная демографическая и экономическая обстановка.Парламентарий считает, что пенсионная реформа не должна касаться жителей Дальневосточного федерального округа. Было отмечено, что с Дальнего Востока все чаще уезжают жители. За последние годы ДФО покинуло более 17 тысяч человек, несмотря на различные программы по развитию регионов и инвестиции.По информации журналистов, Харитонова поддерживает представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Олег Скуфинский. Отмечается, что на протяжении пяти лет Дальний Восток активно терял население, а покупательная способность пенсионеров здесь намного ниже, чем в других регионах страны.На данный момент шансы на отмену пенсионной реформы в регионе довольно высокие. Есть опасения, что к середине следующей десятилетки в регионе будет значительный дефицит рабочей силы, в то время как в регионе открываются новые предприятия.