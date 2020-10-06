Дело Ефремова передано в Мосгорсуд на апелляцию

Пресненский суд отправил дело содержащегося в СИЗО «Водник» Михаила Ефремова на пересмотр в апелляцию. Новые адвокаты актера подают жалобы, благодаря чему громкий процесс может начаться 15 октября.Новости про Михаила Ефремова на сегодня, 06.10.2020После того, как Мосгорсуд вынес актеру Михаилу Ефремову приговор, по которому наказание для него составит восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, обвиняемый отказался от защиты в лице Эльмана Пашаева. Новые адвокаты знаменитости добились того, что дело было отправлено на апелляцию.Услышав приговор, Михаил Ефремов раскаялся в содеянном, признался в совершении ДТП и принес извинения семье потерпевшей стороны, отметив, что возместит убытки. Более того, артист настоял на том, что именно Эльман Пашаев настаивал на той линии защиты, которую реализовал артист, заведомо зная, что это будет проигрышное дело.

От услуг адвоката Ефремов отказался, а теперь на его защиту встала новая команда адвокатов. О защите знаменитости ничего неизвестно, но есть сведения, что специалисты настаивают на некомпетентности Пашаева, и успели добиться одобрения подачи дела на апелляцию. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что новые слушания могут начаться уже через 10 дней в Мосгорсуде.Свою прежнюю позицию актер обосновал давлением, которое оказывал на него его бывший защитник. Именно Пашаев в самом начале заставил артиста «забыть» о покаянных чувствах.Также стало известно, что Ефремов возместил моральный ущерб 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.Но адвокат потерпевшей стороны поспешил опровергнуть это утверждение, отметив, что на счет его доверителя поступила лишь часть суммы.