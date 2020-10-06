Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк остается стабильным

Страдающая онкологией актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Об этом журналистам сообщила медсестра Каширской больницы.Состояние Заворотнюк сегодня, 6 октябряНе первый год ходят слухи, что актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. До сих пор звезда сериала «Моя прекрасная няня» тщательно скрывается от журналистов и не выходит в свет.Одной из медсестер Каширской клиники удалось стать очевидцем лечения актрисы. Медсестра решила рассказать о состоянии Заворотнюк прессе, чтобы в народе не ходили неверные слухи о состоянии здоровья артистки.»Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, все с ее внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — поведала медсестра.

Связь с фанатами матери поддерживает в последнее время ее дочь Анна, но рассказывать о болезни матери она не хочет. Недавно у нее кто-то из подписчиков спросил, как сейчас обстоят дела со здоровьем ее мамы, на что Анна ответила очень лаконично, дав таким образом понять, что не желает отвечать на такие вопросы.Она не стала вдаваться в подробности самочувствия матери, но выразила слова благодарности всем, кто волнуется и молится за актрису. Также она пожелала всем фанатам крепкого здоровья и отметила, что если ее семейство и является публичным, то это совсем не значит, что они должны всегда отчитываться перед общественностью за все то, что случается у них в семье.