После инсульта Моисеев отказался от денег Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева предложила финансовую помощь певцу Борису Моисееву после того, как до нее дошли слухи о болезни артиста. Как рассказал директор исполнителя Сергей Горох Пятому каналу, Моисеев отказался от денег заслуженной певицы.Борис Моисеев: свежие новости сегодня, 06.10.2020, о состоянии здоровьяПо словам Гороха, певец не знаком ни с Пуховой, ни с Кравец. Однако это не помешало слухам о болезни артиста распространиться в широких кругах. После публикаций в СМИ Пугачева связалась с Моисеевым и предложила ему любую помощь, в том числе и денежную. Брать деньги Примадонны артист не стал.«Аллу Борисовну поблагодарили, но от помощи отказались, поскольку в ней нет необходимости — Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое», — рассказал представитель артиста.

При этом артист все же очень благодарен Пугачевой за предложенную помощь. Кроме того, Моисеев признателен вдове Иосифа Кобзона Нинель.Также он отметил, что певец живет за счет пенсии и авторских начислений. Этих средств ему хватает.При этом сообщения о резком ухудшении самочувствия исполнителя были опровергнуты его близким окружением.Напомним, Борис Моисеев перенес инсульт 20 декабря 2010 года. Одну часть его тела парализовало, и врачи ввели Моисеева в кому, подключив к аппарату ИВЛ. В феврале 2011 года Бориса выписали из больницы. Но его здоровье сильно пошатнулось. У певца до сих пор затруднена речь, а также работают не все мышцы лица. В 2015 году он прекратил гастрольную деятельность из-за ухудшения состояния.