Новый карантин в России могут ввести 19 октября

Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. Репортеры узнали у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения.С какого числа новый карантинРешение по вводу масштабного карантина по всей стране может быть принято через две недели, если количество зараженных COVID продолжит расти, рассказали источники в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Курганский чиновник при этом добавил: «Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами». Собеседники агентства в Тюменской и Свердловской областях говорят о возможном закрытии движения между регионами. При этом «внутри субъекта тотального карантина не будет», заявил тюменский чиновник. Его коллега из Екатеринбурга поделился таким же мнением.Ужесточение карантинных мер обсуждается в Москве, на которую регионы традиционно ориентируются в способах борьбы с пандемией. «Ведомости» со ссылкой на своих инсайдеров 5 октября написали, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция и пропускной режим в столице будут объявлены в течение двух недель. Источник URA.RU, близкий к правительству Москвы, сообщил, что о возможном временном закрытии уже предупреждены местные крупные культурные площадки, например театры.

«Решение о тотальном карантине в Москве будет приниматься [мэром Сергеем] Собяниным после 19 октября, когда закончатся каникулы в школах. Еще есть посыл, чтобы не закрывать все одномоментно, как было в первый раз, а действовать постепенно. Так удастся подготовить население к жестким мерам и не вызвать сильного недовольства», — поделился планами столичных чиновников инсайдер. При этом первый зампредседателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов ответил, что не слышал о грядущем закрытии театров.Органы власти не исключают возможности начала второй волны эпидемии, в результате которой детским садам и школам придется вновь перейти на дистанционную форму обучения. Однако чиновники не считают разумным называть точных дат введения строгих ограничительных мер, так как все будет зависеть от того, как сложится эпидемиологическая обстановка на территории страны.