Камни против гранат: обиженные избиратели штурмовали Белый дом в Киргизии

Милиционеры долго следили за ситуацией, ничего не предпринимая, но когда протестующие полезли на ограду резиденции правительства, начали жесткий разгон.

После состоявшихся в Киргизии парламентских выборов 5 октября поднялась волна протеста: люди вышли на улицы и потребовали пересмотреть итоги голосования, с которыми они не согласны. Масштабный митинг поддержали представители 11 политических партий, которые не прошли в парламент. В общей сложности в акции участвовали около 6 тысяч человек.

В какой-то момент протестующие двинулись в сторону Дома правительства Киргизии и попытались выломать ворота, чтобы проникнуть внутрь. После этого силовики начали разгон демонстрации, применяя водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику. Протестующие в ответ забрасывали их камнями.

Отметим, что до этого на протяжении нескольких часов силовики не предпринимали никаких действий по разгону протестующих и не препятствовали их продвижению по улицам Бишкека. По киргизским соцсетям распространяется видео о том, что спецназ милиции якобы перешел на сторону народа, но подтверждений этой информации пока не поступало.

В ходе разгона неизбежно пострадали люди — по предварительным данным, около 15 человек, включая лидера партии «Ата Мекен» Жанара Акаева, получившего ранение в ногу. После разгона милиция начала точечные задержания демонстрантов, рассредоточившихся по отдельным улицам в центре кирзигской столицы.

Со стороны МВД пострадали двое милиционеров, травмированных «подручными средствами», которые протестующие использовали в качестве метательных снарядов. Кроме того, толпа переворачивала и поджигала мусорные баки на улицах. Возмущенные участники стихийной акции протеста разбили несколько припаркованных автомобилей.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись в минувшее воскресенье, 4 октября. Явка была не очень высокой — около 55%. Окончательные итоги голосования пока не обнародованы. По предварительным данным, необходимый для попадания в парламент 7-процентный барьер преодолели лишь четыре партии из 16 участвовавших, но по факту почти половину мест получат «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» («Единство»).

Здание парламента Киргизии

Первая из этих партий, как указывают киргизские СМИ, имеет тесные связи с кланом братьев Матраимовых, считающихся одними из наиболее влиятельных бизнесменов республики. Один из братьев — депутат Жогорку Кенеша, другой — экс-замглавы Таможенной службы, третий — аким района, где проживает более 400 тысяч человек. Искендер Матраимов, родной брат бывшего высокопоставленного таможенника, фигурирует в списке «Мекеним Кыргызстан» одним из первых номеров.

Примечательно, что при всем своем высоком влиянии Матраимовы остаются довольно непубличными людьми. «О них мало известно, в том числе точное их количество», — отмечает Sputnik. СМИ много пишут о коррупционных скандалах, в которых якобы замешаны Матраимовы, но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не было заведено. Бизнесмен, передавший журналистам данные о коррупции в Таможенной службе, где работал один из Матраимовых, был убит в Турции, его застрелил неизвестный в стамбульском кафе.

Вторая партия — «Биримдик» — связана с семьей президента страны Сооронбая Жээнбекова. Она существует с 2000 года, но в прошлом году к ней начали активно присоединяться близкие к высшему кругу власти политики. Ходили слухи, что партию возглавит брат главы государства Асылбек Жээнбеков. Еще задолго до выборов киргизские политологи отмечали высокую вероятность продвижения властями тандема партий. «Возможно, будут две дублирующие партии. Может произойти так же, как в свое время Атамбаев продвигал СДПК и »Кыргызстан», — пояснял политический деятель Ишенбай Кадырбеков.

И «Мекеним Кыргызстан», и «Биримдик» формально участвуют в парламентских выборах впервые. Но на деле — и это особенно возмутило недовольных избирателей — в их списках состоят две трети депутатов парламента нынешнего созыва.

«Несмотря на кажущийся политический плюрализм — в нынешнем парламенте представлены шесть объединений, большинство депутатов, нередко меняя свою партийную принадлежность, как правило, поддерживают президента», — характеризует киргизский парламент BBC.

Научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент отметила, что пробивающиеся в парламент Киргизии партии представляют не идеи и программы, а те или иные влиятельные фигуры — в основном это противостояние северных и южных кланов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не раз обещал провести справедливые выборы. В частности, на пресс-конференции в конце 2019 года он заверил, что приложит все усилия для обеспечения равных возможностей всем политическим силам.

Напомним, что Минск и другие белорусские города акции протеста сотрясают со дня выборов президента страну, с 9 августа. Противники Александра Лукашенко выходят на улицы и проводят забастовки, встречая предельно жесткое противодействие ОМОНа.

В России регулярные акции протеста по выходным уже несколько месяцев идут в Хабаровске. Жители города выходят на улицы в поддержку арестованного по обвинению в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергей Фургала.