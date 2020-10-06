Bloomberg: Отношения Эрдогана и Путина оказались под угрозой из-за нагорнокарабахского конфликта

По данным агентства, Турция решительно поддерживает Азербайджан в столкновениях поскольку видит в этом средство для расширения своей зоны влияния на Кавказе, но она рискует получить отпор со стороны России, которая может нанести удар по турецким интересам на нескольких площадках.

«Эрдоган действительно испытывает терпение Путина. Он всё больше и больше раздражает его», — цитирует Bloomberg слова Александра Дынкина, главы Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, который также консультирует Кремль.

Турции и России удалось установить взаимовыгодные отношения, отягощённые разногласиями в сирийской и ливийской гражданских войнах, в которых обе страны поддерживают противоборствующие стороны, отмечается в статье. По данным Bloomberg, Нагорный Карабах вызывает дискомфорт у России.

«Если будет доказано прямое участие турецких военных или боевиков из Сирии, это станет красной линией. Это не та многополярность, которую хотел бы видеть российский президент», — считает Дынкин.

В статье указывается, что Париж и Москва заявили, что сирийские боевики прошли транзитом через Турцию для борьбы с армянскими войсками. Турция и Азербайджан отрицают эти обвинения, отмечает агентство.

«На данный момент этим двум большим медведям удается обозначить свою территорию, но Эрдогану следует быть осторожным, чтобы не переступить границы. Его страна — крупная региональная держава, но он не должен забывать, что Россия считает себя здесь доминирующим игроком», — цитирует Bloomberg московского аналитика Аркадия Дубнова.