Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой

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Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата. Как сообщают «Известия», это коснулось 4,6 миллиона граждан.

Отмечается, что доходы россиян были снижены по разным причинам. Так, 2,4 миллиона работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона россиян работали неполное время, 948 тысяч граждан находились в простое.

Заработная плата была сокращена у 6,2 процента от общей численности рабочей силы. По данным аналитиков, это максимальное значение с 2013-го и на 22 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Самый высокий уровень неполной занятости во втором квартале 2020 года зафиксирован в Ненецком автономном округе — там он составил 15 процентов от рабочей силы. Второе место занимает Чукотский автономный округ (12,6 процента), а на третьем — Ямало-Ненецкий (9,3 процента).

29 сентября сообщалось, что после ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 35 процентов российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Чтобы обеспечить функционирование бизнеса, фирмы также переводили большое число сотрудников на удаленку и сокращали траты на рекламу.

Ранее в Институте развития правового общества, «Опоре России», «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате предсказали рост объема «серых» зарплат в России на 30 процентов по итогам года. При этом в прошлом году «серую» зарплату в стране получали около 20 миллионов человек. Общий объем таких доходов граждан достигает около 10 триллионов рублей в год.