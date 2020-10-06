Робин Тик станет отцом в четвертый раз

43-летний певец Робин Тик и его 25-летняя возлюбленная Эйприл Лав Гири ждут третьего общего ребенка. Радостной новостью модель вчера поделилась в своем инстаграме. Она опубликовала снимок в купальнике, сделанный на пляже, и продемонстрировала уже довольно большой живот. Похоже, прибавление в семействе совсем не за горами.

Эйприл Лав Гири

Простите, что мы не можем потусоваться, ведь сейчас пандемия и я беременна… снова. Мы любим последовательность,

— написала Гири.

Пара уже воспитывает двух дочерей: двухлетнюю Мию Лав и полуторагодовалую Лолу Ален. У Тика также есть 10-летний сын Джулиан от брака с Паулой Пэттон. С бывшей женой музыкант расстался не на позитивной ноте: она обвинила его в домашнем насилии, регулярных изменах и злоупотреблении запрещенными веществами. В итоге суд запретил музыканту приближаться к бывшей жене и их сыну, когда он хочет, и отклонил его просьбу о временной единоличной опеке над ребенком.

Робин Тик и Эйприл Лав Гири с детьми

Отношения с Гири у него начались вскоре после расставания с Пэттон в 2014 году. В 2018 году, в канун Рождества, Робин и Эйприл Лав обручились, а через несколько месяцев у них родилась вторая дочь. В сентябре они отмечали очередную годовщину своих отношений, и, судя по словам модели в адрес своего возлюбленного, они очень счастливы друг с другом.

Ты самый лучший отец, партнер, повар, любовник! Я знаю, что редко бываю романтичной или серьезной, но ты действительно моя вторая половина, и ты любишь меня больше, чем кто-либо когда-либо прежде,

— написала она.

Робин Тик и Эйприл Лав Гири с дочерьми