Принц Уильям рассказал о характерах своих детей и скрытом таланте Кейт Миддлтон

В новом документальном фильме «Принц Уильям: планета для нас» 38-летний герцог Кембриджский рассказал не только о своей работе по охране окружающей среды и ее важности, но и поделился подробностями о своих детях, семилетнем принце Джордже, пятилетней принцессе Шарлотте и двухлетнем принце Луи, и 38-летней жене Кейт Миддлтон.

Во время визита в Ливерпуль принц Уильям пообщался с детьми, которые построили большой дом для насекомых. Помимо обсуждения вопросов о важности насекомых для окружающей среды, дети также поговорили с Уильямом и об их с Кейт Миддлтон семье.

Разве принцесса Шарлотта не более дерзкая, чем принц Джордж?

— поинтересовались они.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Но герцог Кембриджский никого из своих детей выделять не стал и отметил, что в этом преуспели все трое.

Нет, они все одинаково дерзкие,

— сказал он.

Дети также поинтересовались у него, умеет ли их семья танцевать флосс. Как оказалось, этим талантом обладают принцесса Шарлотта и ее мама, а вот самому принцу Уильяму танец не дается.

Шарлотта освоила его в четыре года. Кэтрин тоже умеет его танцевать. А я нет. То, как я танцую флосс, просто ужасно,

— сказал он.

Герцог также рассказал, что их с герцогиней дети очень любят бывать на свежем воздухе и наблюдать за природой, — они с интересом могут смотреть, как пчелы собирают мед.

Особенно Джордж любит бывать на свежем воздухе. Если он не на улице, то он словно зверь в клетке,

— отметил Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

Интерес детей супругов к природе действительно очень велик. На днях они даже пообщались со знаменитым британским натуралистом Дэвидом Аттенборо и задали ему интересующие их вопросы о природе.