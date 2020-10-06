Принц Уильям рассказал о характерах своих детей и скрытом таланте Кейт Миддлтон

В новом документальном фильме «Принц Уильям: планета для нас» 38-летний герцог Кембриджский рассказал не только о своей работе по охране окружающей среды и ее важности, но и поделился подробностями о своих детях, семилетнем принце Джордже, пятилетней принцессе Шарлотте и двухлетнем принце Луи, и 38-летней жене Кейт Миддлтон.
Во время визита в Ливерпуль принц Уильям пообщался с детьми, которые построили большой дом для насекомых. Помимо обсуждения вопросов о важности насекомых для окружающей среды, дети также поговорили с Уильямом и об их с Кейт Миддлтон семье.
Разве принцесса Шарлотта не более дерзкая, чем принц Джордж?
— поинтересовались они.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Но герцог Кембриджский никого из своих детей выделять не стал и отметил, что в этом преуспели все трое.
Нет, они все одинаково дерзкие,
— сказал он.
Дети также поинтересовались у него, умеет ли их семья танцевать флосс. Как оказалось, этим талантом обладают принцесса Шарлотта и ее мама, а вот самому принцу Уильяму танец не дается.
Шарлотта освоила его в четыре года. Кэтрин тоже умеет его танцевать. А я нет. То, как я танцую флосс, просто ужасно,
— сказал он.
Герцог также рассказал, что их с герцогиней дети очень любят бывать на свежем воздухе и наблюдать за природой, — они с интересом могут смотреть, как пчелы собирают мед.
Особенно Джордж любит бывать на свежем воздухе. Если он не на улице, то он словно зверь в клетке,
— отметил Уильям.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Интерес детей супругов к природе действительно очень велик. На днях они даже пообщались со знаменитым британским натуралистом Дэвидом Аттенборо и задали ему интересующие их вопросы о природе.