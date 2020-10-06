Главврач барнаульской поликлиники вынужденно уволился из-за конфликта главой Минздрава

Утренняя очередь в один из корпусов поликлиники № 14

Главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника № 14 города Барнаула» Дмитрий Додонов покинул свой пост. Как рассказали ИА «Банкфакс» в пресс-службе краевого Минздрава, он сделал это по собственному желанию. Однако наблюдатели считают, что Додонова вынудили написать заявление из-за его позиции по некоторым вопросам, расходящейся с позицией министерства. В соцсетях уже звучат выступления в поддержку медика.

В пресс-службе ведомства «Банкфаксу» объяснили, что 2 октября Дмитрий Додонов уволился по собственному желанию. Эту информацию агентству подтвердил и сам бывший главврач, но не стал комментировать тему более подробно, не желая выходить за рамки сухой формулировки. В приемной главного врача поликлиники уточнили, что 5 октября обязанности руководителя будет исполнять его заместитель Антонина Гурьева. Уже 6 октября руководство должен принять на себя другой человек. Им якобы должен стать Дмитрий Денисов, который сейчас указан в качестве главного врача на сайте КГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Барнаула». Источники уверяют, что уже видели соответствующий приказ.

Инсайдеры также сообщают иную версию причин увольнения Додонова. По их словам, об этих планах не знал никто из его коллег. Даже в пятницу 2 октября он будто бы ничем не выказывал свое намерение покинуть стены медучреждения. Источники говорят, что с утра Додонов работал в обычном режиме, а уже после обеда его якобы попросили уволиться. Часть сотрудников поликлиники № 14 уверена, что виной всему принципиальная позиция по ряду вопросов, которая будто бы не совпадает с позицией краевого Минздрава. «У нас уволили главного врача за то, что он рассказал правду о ситуации, которая сложилась в поликлинике. Половина специалистов болеет COVID-19? В этом виноват главный врач! Поликлиника раздроблена на семь корпусов? Виноват главный врач. Нет врачей и медсестер? Виноват главный врач! Платят мизерную зарплату? Виноват главный врач! А чем вообще у нас занимается Минздрав Алтайского края? Как министр Попов помог решить ситуацию? Никак. Уволил главного врача», — пишут сотрудники поликлиники в соцсетях. Они посчитали увольнение Додонова несправедливым и намереваются обратиться к президенту Владимиру Путину. Если это не поможет, сотрудники не исключают вариант с забастовкой.

Отметим, что в разгар эпидемии коронавируса поликлиника № 14 оказалась в числе «проштрафившихся»: в начале июля «Толк» писал о жалобах пациентов на отсутствие в учреждении «вирусного» контроля на входе. Додонов объяснял, что поликлиника обслуживает 99 тысяч человек в Индустриальном районе города, и что для входного контроля необходимо как минимум 24 сотрудника. В одном из корпусов медучреждения сотрудник отлучился, чтобы получить средства защиты. Это, как тогда говорил Додонов, и послужило поводом для претензий. Однако в Минздраве Алтайского края все же начали внутреннюю служебную проверку. Едва ли это стало поводом для увольнения, однако внимание краевого ведомства к учреждению нельзя не отметить. Отметим, что утром 5 октября в соцсетях появились фотографии очередей в одно из зданий поликлиники.

Между тем студенты старших курсов АГМУ, которых с 30 сентября в принудительном порядке отправляют работать в больницы и поликлиники Барнаула, попали и в эту поликлинику. Если в ней у персонала действительно зарегистрированы случаи коронавируса, а контроль на входе осуществляется не в должном порядке, то к безопасности студентов есть серьезные вопросы. В то же время руководство медуниверситета высказало претензии студентам, которые считают работу в поликлиниках опасной и подлежащей оплате. «Единичные студенты АГМУ выразили свое негативное отношение к данной ситуации, почему-то вдруг считая, что за прохождение практической части занятий в медицинских учреждениях они должны еще и получать деньги», — сказано в распространенном вузом сообщении. Нельзя не отметить, что даже с усилением в виде студентов поликлиника, очевидно, плохо справляется с приемом пациентов6 утром 5 октября барнаульцы в соцсетях пожаловались на очереди в медучреждение, растянувшиеся до улицы.