Протестующие вновь заняли центральную площадь Бишкека и прорываются к парламенту

Протестующие в Бишкеке вновь заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Милиция оцепило здание парламента Киргизии и не пропускает митингующих.

Демонстранты закидывают милицию камнями, те отстреливаются резиновыми пулями, применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает «Интерфакс».

Протесты в стране начались сегодня днем после прошедших в стране парламентских выборов. Несколько партий, участвовавших в них, отказались признавать предварительные результаты голосования.

Милиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие частично разобрали брусчатку и сломали ворота на центральной площади города. В ходе разгона были слышны выстрелы. В ходе столкновений пострадали более 120 человек. Двое силовиков ранены.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. В парламент проходят две проправительственные партии: «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» и две центристские — «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

Лидирующая на парламентских выборах в Киргизии партия «Биримдик» («Единство») выразила готовность к повторному голосованию, заявил ее пресс-секретарь Адилет Султаналиев.