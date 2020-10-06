Юні волинські борці завоювали на всеукраїнському турнірі медалі всіх гатунків

Представники Волині вдало виступили на Всеукраїнському турнірі із вільної боротьби, присвяченому пам’яті майстра спорту М. Свіржевського.

Змагання відбулися 4 жовтня, в спортзалі Ратнівської дитячо-юнацької спортивної школи, — пише районна газета «Нове життя».

Медалі всіх гатунків вибороли вихованці любешівського спортклубу «Скіф».

У змаганнях взяли участь команди з Рівного, Ковеля, Володимира-Волинського, Клесова, Любешова, Іванич, Заболоття та Ратного. Наші юні борці виступили досить успішно. В результаті – одне «золото», два «срібла» та три «бронзи».

Так, Богдан Бубало (у ваговій категорії 30 кг) здобув 1 місце. Євген Русило (32 кг) та Іван Комар-Стаховський (50 кг) — 2 місця. Назар Медведюк (41 кг), Тимофій Клямар (26 кг) та Софія Юрко (48 кг) — 3 місця. Усі вони нагороджені медалями відповідного гатунку, дипломами, а Богдан Бубало за перемогу отримав ще й кубок, розповів тренер наших спортсменів Мгер Маргарян.