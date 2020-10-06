В Большом Московском цирке медведь убил уборщика, прокусив ему голову

Мужчина зашел в вольер к косолапому без сопровождения дрессировщика. По факту гибели работника проводятся следственные действия.

В Большом Московском цирке на Проспекте Вернадского 5 октября произошла кровавая трагедия: сотрудник, заглянувший в вольер к медведю без дрессировщика, был убит внезапно разъярившимся зверем. Мужчина занимался уборкой и хотел всего лишь почистить вольер, но хищник воспринял его как угрозу.

При нападении медведя работник цирка получил настолько тяжелую рану головы, что медики реанимационного отделения 64-й городской клинической больницы не смогли его спасти.

Фото: Большой Московский цирк

В цирке отказались комментировать случившееся, сославшись на обстоятельства. Первый замдиректора учреждения Татьяна Запашная пояснила, что сейчас по факту гибели человека проводятся следственные действия:

Этот несчастный случай действительно произошел. Для нас это очень тяжело и сложно. Все случилось очень быстро и неожиданно. Это беда, с которой мы должны справиться. Сейчас проводится следствие. Нам уже звонят и следственный комитет, и прокуратура. Мы очень озабочены этим происшествием.

Можно предположить, что по правилам безопасности уборщик не должен был заходить в вольер к медведю без сопровождения дрессировщика. Соответственно, речь может идти о нарушении правил.

Фото: Большой Московский цирк

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный несколько лет назад комментировал неосторожное поведение жительницы Томска, которая спьяну забралась к сидевшему на цепи у шашлычной «Гоар» медведю, чтобы его погладить, и лишилась руки — конечность была оторвана по плечевой сустав, пострадавшая попала в реанимацию. Запашный заявил, что ему не жалко пострадавшую, поскольку она стала жертвой собственной беспечности и предоставила «дикому зверю» возможность на себя напасть. Тогда же знаменитый дрессировщик пояснял, что усыплять откусившего женщине руку медведя не обязательно, поскольку он не работает с публикой. Владелец шашлычной тоже обвинил в случившемся пострадавшую.

Недавно инцидент с нападением медведя произошел в подмосковном Реутове, в цирке-шапито. Дрессировщик с 10-летним сыном после представления вели зверя обратно в вольер, и тот неожиданно набросился на мальчика и покусал его. Представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий пояснила, что медведь, по всем правилам, был в наморднике, но вне сцены умудрился стащить его лапой, прижать к себе подростка и укусить его за голову. Дрессировщику, который ринулся защищать сына, хищник расцарапал руки. К счастью, все обошлось: мальчику зашили раны на голове, его отцу обработали царапины. Тем не менее по факту случившегося организована доследственная проверка на предмет причинения вреда здоровью по неосторожности.

В 2019 году следствие проводило проверку в связи с инцидентом на представлении «Цирка Шапито Аншлаг» в городе Олонец в Карелии: там медведь напал на дрессировщика прямо на манеже во время номера, а руководство развлекательного учреждения обвинило в случившемся зрителей: они якобы фотографировали представление со вспышками, хотя их заранее убедительно просили этого не делать.

На подмогу к дрессировщику прибежал его ассистент, который сначала избил медведя ногами, а потом отогнал электрошокером. Публика пришла в ужас и хотела бежать, из-за чего в некоторых проходах возникла давка. Зрители потом рассказывали журналистам, что в какой-то момент им показалось, будто купол рушится.

В 2017 году в Сыктывкаре на выступлении пермского центра «Меланж» медведь напал на дрессировщика и повалил его. Вмешался помощник, стоявший рядом, и отогнал медведя палкой. Дети, которых в цирк привели родители, сильно испугались, хотя в результате инцидента никто не пострадал.

Бурые медведи в целом редко нападают на человека, но с высокой долей вероятности проявят агрессию в ряде типичных ситуаций. Одной из них является вторжение в их личное пространство (на территорию, которую они считают своей), если там припрятаны съестные припасы. Возможно, цирковой мишка решил, что уборщик пришел разорить его кладовую, и ринулся на ее защиту. «С бурыми медведями подружиться невозможно», — говорит известный журналист, зоозащитник и путешественник, зоолог и телеведущий Тимофей Баженов, посвятивший косолапым несколько документальных фильмов.