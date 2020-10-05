Инфляция в Турции зафиксировалась на 11,8%, а лира наметила тенденцию к росту

Годовой уровень инфляции потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце снизился до 11,75% с 11,77% в августе, сообщил Турецкий статистический институт (TurkStat). Согласно трём опросам экономистов, проведённым ранее Reuters, Bloomberg и Анадолу, ожидалось что индекс потребительских цен составит 12,1%–12,2%.

Вместе с тем после публикации данных института, лира подорожала на 0,5% до 7,73 за доллар, компенсируя предыдущие потери.

Напомним, что турецкая лира потеряла почти четверть своей стоимости в этом году, упав до рекордно низкого уровня в 7,85 за доллар на прошлой неделе. Данное обстоятельство обусловлено тем что государственные банки увеличили объём кредитования предприятий и потребителей, а Центральный банк сохранил процентные ставки ниже уровня инфляции.

Согласно опросам Reuters и Анадолу, в Турции к концу года ожидается замедление инфляции до 11,7%–11,9%. Это сопоставимо с оценкой правительства в 10,5%, которая была увеличена на прошлой неделе.

Отметим также, что Центробанк 24 сентября неожиданно поднял свою базовую процентную ставку до 10,25% с 8,25%, что стало первым повышением после валютного кризиса 2018 года. Чиновники в области денежно-кредитной политики используют так называемый коридор процентных ставок для кредитования банков с различными затратами. Средняя стоимость фондирования в пятницу зафиксировалась на отметке 11,3% по сравнению с 7,3% в июле.

«Данные по инфляции показывают, что Центральному банку предстоит ещё много работы», — сказал Тим Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management в Лондоне, в комментариях по электронной почте.

Кроме того, так называемая базовая инфляция, исключающая нестабильные позиции, такие как энергоносители и продукты питания, ускорилась до 11,3% с 11% в августе. По данным института, цены производителей выросли до 14,3% с 11,5%.

Инвесторы, распродающие турецкие активы, что усугубило проблемы с лирой, призывают ЦБ ужесточить и упростить свою денежно-кредитную политику, чтобы сделать её более эффективной и предсказуемой. Самая высокая кредитная ставка Центрального банка — так называемая ставка окна поздней ликвидности — составляет 13,25%.

Цена на продукты питания, один из важнейших компонентов расчета ИПЦ Турции, подскочила до 15% в год по сравнению с 13,5% в августе. Инфляция в энергетическом секторе замедлилась до 6,8% с 9,6%. Рост цен на одежду снизился до 9,2% в год с 11,3%. Повышение стоимости жилья также замедлилось.