Россию назвали лидером по темпам роста цифровых платежей

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К 2024 году ежегодный объем выручки мировой индустрии платежей может достичь 1,8 триллиона долларов, лидером по темпам роста цифровых платежей называют Россию. Об этом говорится в отчете компании Boston Consulting Group (BCG) под названием Global Payments 2020: Fast Forward into the Future, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет. Это создало окно новых возможностей для самых талантливых компаний, которые смогут одним прыжком обогнать своих конкурентов, нарастить масштабы и оказать влияние на повседневную жизнь своих клиентов», — констатировал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан.

В России на фоне пандемии коронавируса развитие цифровых технологий получило мощный толчок: с конца 2019 года до середины 2020-го половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. Больше перешедших на безнал потребителей только в Великобритании, Канаде и Австралии.

В общем объеме выручки от транзакционного банковского обслуживания стран Восточной Европы доля России самая большая (36,5 процента). Аналитики полагают, что страна сохранит лидерство в ближайшие пять лет. Быстрее всего растет сектор карточных платежей.