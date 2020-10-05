Трамп заявил, что скоро вернется к участию в предвыборной кампании

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Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в скором времени вернется к участию в предвыборной кампании. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«В скором времени я вернусь к предвыборной кампании! Лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения», — написал американский лидер.
Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Глава государства был госпитализирован. 5 октября Трамп заявил о выписке из больницы. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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