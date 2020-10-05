В парламенте Германии ввели обязательное ношение масок

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Markus Schreiber/AP

Со вторника, 6 октября, в парламенте ФРГ ношение медицинских масок становится обязательным, передает РИА «Новости».

Уточняется, что целесообразность требования будет постоянно пересматриваться. Пока режим обязательного ношения масок будет действовать до 17 января 2021 года.

Четыре района Берлина с 30 сентября пересекли критический уровень числа новых случаев заражения коронавирусом — более 50 выявленных случаев за неделю на 100 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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