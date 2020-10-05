Главе алтайского Минобра внесли представление из-за нарушений организации горячего питания школьников

Прокуратура Республики Алтай проверила, как налажено обеспечение школьников региона горячим питанием. Надзорное ведомство обнаружило нарушения со стороны республиканского Минобра. В связи с этим главе министерства было вынесено представление. Тем временем прокуратура соседнего Алтайского края принимает жалобы от родителей учащихся после скандала со школьным питанием, который наделал шума на федеральном уровне. Однако на данный момент о реакции надзорного ведомства на такие обращения не сообщается.

Как пояснили в прокуратуре РА, с 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов общеобразовательных организаций должны получать бесплатное горячее питание — такое поручение дал президент России Владимир Путин. Кроме того, горячие обеды также должны получать учащиеся льготных категорий, как предусматривается подпрограммой «Развитие общего образования» госпрограммы Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением местного правительства. Однако результаты проверки ведомства показали, что Минобр региона работает с нарушениями при реализации госпрограммы.

Прокуратура республики уже внесла профильному министру представление. Его ход и результаты рассмотрения поставлены на контроль. Ведомство указывает, что будет проводить проверки в этой сфере на постоянной основе.

Отметим, что тема обеспечения горячим питанием в школах оказалась острой и для Алтайского края. Ее поднял депутат Госдумы Геннадий Онищенко, которого не устроил благостный отчет регионального Минобра. Из-за того, что, по его мнению, алтайские власти не признают наличие проблемы, он может обратиться в суд и Генпрокуратуру. После этого глава министерства Максим Костенко представил расширенную позицию своего ведомства, что, впрочем, не сняло с повестки многочисленные вопросы общественности.

Прокуратура Алтайского края тут же организовала горячую линию по вопросам обеспечения школьников питанием. Об этом сообщалось на сайте надзорного ведомства. Теперь жители Алтайского края могут обратиться в прокуратуру и сообщить о фактах нарушения законодательства, связанных с данной темой. Проверки исполнения законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений проводятся прокурорами на постоянной основе.