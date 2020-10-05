В Турции мужчина пытался спасти актрису, игравшую роль похищенной

В рамках сценария сериала актёры собирались похитить актрису Мерве Шен после ограбления ювелирного магазина, пишет Hürriyet.

В это время Парлак проходил мимо съёмочной площадки и, увидев, что женщина в беде, побежал её спасать, не подозревая, что это съёмки фильма.

Съёмочная группа пыталась успокоить Парлака, а актриса была шокирована, увидев, как пожилой мужчина пытался увезти её от актёров.

Когда он понял, что это всего лишь фильм, Парлак покинул площадку, извинившись перед режиссёром.

Группа с юмором восприняла произошедшее, сделав перерыв в съёмках сериала.