Трамп хочет участвовать в следующих дебатах с Байденом

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Olivier Douliery/Pool via Reuters
Заразившийся коронавирусом нового типа президент США Дональд Трамп планирует принять участие в следующем раунде дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Трампа Тима Мертау.
«Президент намерен провести дебаты», – заявил представитель штаба.
Вторые дебаты кандидатов в президенты США запланированы на 15 октября.
Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. 5 октября Трамп заявил о выписке из больницы.
Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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