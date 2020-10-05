Небензя: Запад использует ОЗХО для давления в ситуации с Навальным

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5…

Mary Altaffer/AP

Западные страны все чаще используют техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для давления на «неугодные страны», ситуация с Алексеем Навальным не является исключением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Небензи, ОЗХО при запросе западных стран расследует происходящее «в том русле, в каком уже были сделаны политические выводы о наличии каких-то неопровержимых доказательств».

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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