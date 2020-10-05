«Масштабный характер»: Путин и Пашинян обсудили войну в Карабахе

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 14 мая…

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 14 мая 2018 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил эскалацию в Нагорном Карабахе. Также, главы МИД России, Франции и руководитель Госдепа США выпустили совместное заявление с требованием прекратить войну. В самом же Арцахе добровольцами на фронт записалось более 500 женщин.

Эскалацию в Нагорном Карабахе вечером, 5 октября, обсудил в телефонном разговоре президент России Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры государства констатировали, что столкновения приобрели масштабный характер, происходят крупные потери с обеих сторон – как граждан Армении, так и жителей Азербайджана, в том числе — среди мирного населения.

«Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — сообщает пресс-служба Кремля.

В этот же день министры иностранных дел России Сергей Лавров, его коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Госдепартамента Майк Помпео выпустили совместное заявление с по Карабаху.

«Дипломаты, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами», — говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств указали, что целью атак обеих сторон являются, предположительно, гражданские объекты — вдоль линии соприкосновения, а также в Азербайджане и Армении. Происходящее угрожает стабильности и безопасности в всем регионе, говорится в коммюнике.

Параллельно заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел два телефонных разговора – с главой МИД Азербайджана Джехуном Байрамовым, и главой дипломатического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Биган выразил глубокую озабоченность сообщениями об эскалации ситуации и расширении театра военных действий.

Биган призвал стороны немедленно договориться о прекращении огня и возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы. У нагорно-карабахского конфликта нет военного решения», — заявил американский дипломат.

В самом же Арцахе добровольцами на фронт записалось более 500 женщин – приводит ТАСС слова члена Международной полицейской ассоциации Марины Арумян.

Она уточнила, что отказы получили те, кто не подходили по возрасту (меньше 18 лет или старше 55) или квалификации.

По словам Арумян, женщин, скорее всего, отправят в тыл, потому что «пока нет необходимости в женщинах на передовой». Среди добровольцев есть известные врачи и спортсменки.

Также, вечером 5 октября, армия обороны Нагорного Карабаха заманила подразделение азербайджанской армии численностью более 200 человек в «котел» — сообщил в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Он не указал локацию, лишь сообщил, что бой прошел на «одном из самых сложных направлений», и военные использовали тактические уловки.

«Враг, пытающийся быстро занять позиции армянских сил, оказался на ловушке. Большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, враг спасся бегством», — заявил Погосян.

Чуть ранее стало известно, что в Карабахе убиты 93 сирийских наемника, тела 53 из них за день до этого доставили в Сирию, приводит РИА «Новости» данные знакомых с ситуацией источников в оппозиции Сирии.

По словам одного из них, в минувшие выходные в зону конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отбыла третья партия сирийских наемников. Утверждается, что отправлено было 430 человек.

Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял, что к 1 октября в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» наемника из Сирии.

О переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп.

По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников в армии Азербайджана нет.

Со своей стороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал НАТО выступить за то, чтобы Армения вывела силы из Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Анкаре.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.

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