104 шесть смертей оперштаб Алтайского края раскрыл число свободных ковидных коек

В Алтайском крае за минувшие сутки было выявлено 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Кроме того, от COVID-19 скончалось еще шесть человек.

Из 104 новых случаев 16 было зафиксировано в Барнауле, 12 – в Рубцовске, 11 – в Тальменском районе, по семь человек выявили в Заринске и Топчихинском районе, шесть – в Первомайском районе, по пять – в Новоалтайске и Ключевском районе, по четыре – в Алейске и Зональном районе, по три заразившихся – в Бийском, Быстроистокском, Косихинском и Кулундинском районах, по два – в Бийске, Камне-на-Оби, Советском, Тюменцевском, Шипуновском районах, по одному инфицированному выявили в Благовещенском, Калманском, Курьинском, Поспелихинском и Солтонском районах.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе таким образом составляет 14 334 человека. За весь период скончалось 529 человек, из них шестеро — за последние сутки. От коронавирусной инфекции всего скончались 233 человека, по иным причинам — 292 человека. На экспертизе находится четыре случая.

На сегодняшний день 1377 пациентов проходят лечение в госпиталях края. Количество тяжелобольных – 296 человек, из них 77 подключено к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 1145 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 132 человека продолжают находиться там по другим обстоятельствам.

Всего в медучреждениях развернуто 3020 коек. «Неделю назад было 2168. Сегодня мы имеем люфт около 300 свободных коек. Оказание экстренной и неотложной помощи мы перенаправляем между учреждениями муниципалитетов. В планах есть дальнейшее увеличение коечного фонда. Ситуация напряженная не только в Алтайском крае, но и по России. Впервые за вчерашний день выявили более 10 тысяч инфицированных. Это на уровне мая, когда был высокий уровень заболеваемости», — приводятся на сайте краевого правительства слова министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Из всех 3020 коек с кислородом — 1622, с ИВЛ — 410. Таким образом, свободных коек остается 366 единиц. Еще 2376 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 509 971 человек. Выписано по выздоровлению 12 416 человек.