Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021-й Годом родных языков. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.

«Объявить 2021 год Годом родных языков и народного единства», — говорится в тексте указа.

Кабинету министров РТ поручено в течение месяца образовать оргкомитет по проведению Года родных языков и утвердить его состав, в течение трех месяца составить план основных мероприятий.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Минниханов предложил объявить 2021-й Годом родных языков в ходе ежегодного послания Госсовету РТ 24 сентября. Президент подчеркнул, что родной язык — это тонкая связь со своим народом. «Мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями!» — сказал президент РТ.

Минниханов отметил, что необходимо создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике.