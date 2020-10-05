На Волині хотіли «вкрасти» майже 2 гектари лісу, вартістю понад 2 мільйони

На Волині за втручання прокуратури у власність держави вдалося повернути земельну ділянку лісового фонду вартістю понад 2,1 млн гривень.

Господарський суд Волинської області задоволив позовні вимоги Володимир-Волинської місцевої прокуратури області й повернув у державну власність земельну ділянку площею майже 2 га й вартістю понад 2,1 млн грн на території Перевалівської сільської ради Турійського району Волинської області, — повідомляє пресслужба прокуратури.

Прокурори звернулися в суд з позовом в інтересах держави в особі Волинської державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області, аби витребувати у власність держави земельну ділянку, цільове призначення якої було незаконно змінене.

Землі, які відносяться до земель лісового фонду, були неправомірно вилучені у державного підприємства «Турійське лісове господарство», зареєстровані як землі сільськогосподарського призначення та передані у власність Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, яке мало намір ними розпоряджатися.

У суді прокурори довели незаконність цієї оборудки й рішенням суду земельна ділянка витребувана із незаконного володіння та повернута у власність держави.