Маленькие петербуржцы подарили Кадырову на день рождения песню про красный чемоданчик

Видеоклип записан с участием детского коллектива под названием «Мечтатели».

Петербургская детская музыкальная группа «Мечтатели» поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с 44-летием, сочинив в его честь песню и записав на нее видеоклип. Но это еще не все: детишки, которым от 2 до 15 лет, собираются поехать в Грозный, чтобы презентовать свое творение имениннику лично.

Во всяком случае, сборы в чеченскую столицу и составляют сюжет видеоролика. «От волненья мы не ели сутки ничего, ждали-ждали дня рождения больше своего», — поют перед камерой девочки-подростки, сидя за столом, уставленным тарелками со сладостями.

«Думали-гадали мы, что подарим вам, взяли мы с собой на праздник красный чемодан», — подхватывают девочки помладше, протягивая в объектив (то есть как бы Кадырову) крошечных пушистых котяток.

«Мы собрали в чемодан песни и стихи, взяли пожелания лучшие свои», — под эти слова три «мечтательницы» изображают, что загружают в чемодан свою маленькую «коллегу».

«Машут нам родители, что же, в добрый час! Чемодан уносит нас прямо на Кавказ», — гласит первый куплет поздравительной песенки. Под эти слова мальчики в «кавказских» каракулевых шапках, сидя на лестнице с глобусом, пальчиками тычут в Чечню.

«Как бы ни был человек доблестен и крут, сильные и смелые тоже чуда ждут, загорелась над дорогой первая звезда… Дорогой Рамзан Кадыров, счастья навсегда! С днем рождения, не болеть, долго-долго жить! С детворою Грозного будем мы дружить. Дружбу, веру и любовь, что царит вокруг, повезем мы в самолете Грозный — Петербург», — обратились к чеченскому лидеру участники детской группы.

«В Грозном сильном и великом буду к октябрю, другу я на день рождения песню подарю», — поют дети, шествуя с яркими чемоданами на колесиках по петербургскому аэропорту «Пулково».

По традиции сегодня главу Чечни поздравил президент РФ Владимир Путин — правда, заочно, в ходе онлайн-встречи с педагогами и студентами педагогических вузов, среди которых были и представители Грозного. Однако, судя по словам российского лидера, отдельное поздравление от него Кадыров получил лично.

«Просил его, кстати, при публичных выступлениях передать мои слова поздравления. Но, пользуясь случаем, хочу это сделать и в разговоре с вами уже напрямую. Поздравляю вас с Днем города», — обратился к грозненцам президент РФ.

Если говорить о подарках, то, коль уж речь идет о главе Чечни, Кадыров реже получает их, чем дарит сам — во всяком случае, такое ощущение складывается из новостей. Сам он, похоже, предпочитает подарки, которыми можно стрелять, рубить и т.п. Именно такой презент чеченский лидер, к примеру, получал от главы администрации президента Азербайджана, руководителя ФСКН РФ,

Зато сам Кадыров на дары не скупится. Ныне покойному отцу дагестанского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, скончавшемуся от тяжелой формы коронавируса, глава Чечни подарил автомобиль Mercedes. Такой же подарок получил от Кадырова пятилетний чеченский мальчик, который сумел отжаться более 4 тысяч раз.

Mercedes S-class достался от Кадырова бойцу Забиту Самедову по прозвищу Маугли за победу над Полом Славински в Международном турнире «Грозная Битва-13».

Автомобиль в подарок от Рамзана Кадырова получила участница телевизионного конкурса «Голос. Дети» Раяна Асланбекова, уроженка Чечни. Полуфиналист международного музыкального конкурса «Ты супер!» Юсуп Алиев получил в подарок трехкомнатную квартиру в самом центре Грозного.

В 2016 году глава республики преподнес шикарные джипы Mercedes-Benz оставшимся без медалей чеченским олимпийцам. В 2015 году нападающий футбольного клуба «Терек» Аблайе Мбенге получил от него «Тойоту» в награду за дубль в ворота «Спартака». Байкеры из знаменитого российского клуба «Ночные волки» удостоились от главы Чечни презента в виде 16 новых мотоциклов.

Даже сыновья Кадырова, несмотря на юный возраст, не отстают от отца по части щедрости: своему тренеру по борьбе на день рождения они подарили элитную иномарку Porsche Panamera.