Скоро в Калифорнии может произойти очень мощное землетрясение

За последние дни между разломами Империал и Сан-Андреас был зафиксирован целый рой землетрясений. Геологическая служба США предоставила данные о том, что самый сильный толчок произошел рано утром 30 сентября. Его сила достигала отметки в 4,9 балла. Из-за того, что рой не прекращается, риск возникновения более серьезного землетрясения очень высоки. Эксперты предупредили, что есть незначительная вероятность возникновения толчка силой выше 7 баллов.

Стоит отметить, что во время роя риск возникновения сильных землетрясений значительно увеличивается, особенно если учитывать то, что рой довольно быстро «развивается». Специалисты добавили, что на протяжении следующей недели частота толчков должна стать меньше. Также может произойти несколько землетрясений силой от 4,5 и до 5,4 балла. Такие толчки могут стать причиной возникновения повреждения в постройках. Более слабые толчки ощущаются только тогда, когда человек находится в непосредственной близости от эпицентра.

Сильные землетрясений в данной области могут нанести значительный вред территории, которая находится вокруг. Подобное уже наблюдалось в 1981 году. Тогда из-за роя толчков возникло землетрясение силой 5,8 балла. Из-за того, что Калифорния находится на линии разлома, она особенно подвергается риску землетрясений.

В июле специалисты проводили новое исследование, которое показало, что весь штат может оказаться под угрозой из-за невероятно сильного землетрясения. В этом случае большая часть местных жителей останется без крыши над головой.