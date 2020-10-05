Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом при их безопасности

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Mark Makela/Reuters

Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах готов провести дебаты с заболевшим COVID-19 соперником Дональдом Трампом на следующей неделе, если эксперты подтвердят их безопасность. Об этом сообщает Reuters.

«Если ученые скажут, что это безопасно, что соблюдение дистанции безопасно, тогда я думаю, что это нормально. Я сделаю то, что эксперты считают правильным», – заявил Байден.

Вторые дебаты кандидатов президенты США запланированы на 15 октября.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. 5 октября Трамп заявил о выписке из больницы.

Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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