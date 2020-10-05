Врачи одобрили выписку Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Медики одобрили выписку президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, заявил его лечащий врач Шон Конли.

«Хотя пока еще рано говорить о том, что опасность миновала, команда и я согласны, что все наши наблюдения и, что самое главное, его клинические показатели, поддерживают (решение) о безопасном возвращении президента домой», — сказал Конли.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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