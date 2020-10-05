Лидирующая на выборах в парламент Киргизии партия готова к повторным выборам

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Киргизская партия «Биримдик», лидирующая на выборах в парламент, заявила о готовности к повторным выборам при их объявлении. Об этом сообщил пресс-секретарь политического объединения Адилет Султаналиев на своей странице в Twitter.

Партия призывает к подобным заявлениям другие объединения, преодолевшие барьер в 7% голосов, отметил пресс-секретарь.

5 октября на площади Ала-Тоо в киргизской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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