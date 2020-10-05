Десантника-бузотера Волчихи арестовали после ночных приключений поджогом угоном пожарной машины

Сгоревшая постройка

Жителя Волчихи арестовали после возбуждения уголовного дела по факту поджога строящегося дома местного предпринимателя. В тот же вечер фигурант предположительно угнал пожарную машину и снес на ней палисадник другого дома, пытаясь взять его на таран. Более того, несколькими днями ранее этот же мужчина якобы сломал челюсть своему односельчанину. По словам местных жителей, рассказавшим о ситуации в сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте», этот сельчанин ранее уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности.

Как утверждают участники сообщества, инцидент с поджогом произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Тогда загорелся строящийся дом местного бизнесмена, и подозрения пали на жителя Волчихи Алексея Гомзякова, который и не думал скрываться. Пользователи сообщают, что он будто бы подрался с прибывшими на место пожарными и угнал их машину. На ней мужчина приехал уже к другому дому, принадлежащему тому же предпринимателю, и, судя по всему, протаранил палисадник. По словам очевидцев, Гомзяков на месте говорил о своей уверенности в том, что дом пуст, так как в окнах не горел свет.

Между тем внутри спали жена предпринимателя и дети. Напуганные происходящим, они через окно сбежали к родным. Остановил бузотера полицейский, который якобы начал стрелять по машине.

Также местные жители утверждают, что между Гомзяковым и предпринимателем существует некий старый конфликт, который год назад чуть было не вылился в поножовщину. Тогда правоохранители будто бы не отреагировали на ситуацию.

Об отсутствии реакции со стороны полиции заявила и местная жительница по имени Марина, мужу которой Гомзяков 12 сентября якобы сломал челюсть. В доказательство пользовательница даже показа запись с камер наблюдения, на которой видно, как один мужчина ударяет другого в лицо, после чего удаляется. Женщина пишет еще о двух людях, будто бы пострадавших от действий сельчанина, но забравших заявления из полиции.

Пользователи указывают на слабую реакцию полиции, в то же время в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили о том, что агрессивный мужчина уже заключен под стражу, а по факту описываемых событий были возбуждены дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), и по двум эпизодам, предусмотренным ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Местные жители в комментариях отмечают, что Гомзяков ранее не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за свои выходки. Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul со своей стороны отмечает, что Алексей Гомзяков – бывший десантник, участник боевых действий. В повседневной жизни его характеризуют как вполне миролюбивого человека и хорошего семьянина, но под влиянием алкоголя он склонен к совершению таких одиозных поступков. К примеру, свою первую судимость Гомзяков получил за то, что будучи пьяным забрал у торговцев машину с лесом и принялся развозить его по местным жителям. ИА «Банкфакс» попыталось связаться с супругой Гомзякова, однако сделать этого не удалось.