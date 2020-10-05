В Кыргызстане митингующие начали на штурм Белого дома

В столице Киргизии Бишкеке протестующие пошли на штурм Белого дома, где находится резиденция президента и кабмина страны. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.

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Протесты в стране начались сегодня днем после прошедших в стране парламентских выборов. Сразу 11 из 12 партий, участвовавших в них, отказалось признавать предварительные результаты голосования и подписало соответствующее заявление.

Милиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие отступили с площади, но их крики и свист слышно из разных частей центра.

В итоге митингующие в Бишкеке частично разобрали брусчатку, сломали ворота. В ходе разгона были слышны выстрелы. В ходе столкновений пострадали более 120 человек. Двое силовиков ранены.

Напомним, выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. В парламент проходят две проправительственные партии: «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» и две центристские — «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».