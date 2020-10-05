На в’їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження

В обласному центрі Волині встановлюють камери відеоспостереження на головних в’їздах до міста.

Про це йдеться на стаорінці депараменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

Департамент муніципальної варти розпочав наступний етап побудови системи «Безпечне місто Луцьк» — встановлення камер на ключових в’їздах/виїздах міста.

Так, на 9 локаціях зі сторони міст Ковеля Львова, Рівного, Дубна, Ківерець, Володимира-Волинського, заплановано встановити 42 відеокамери, з яких 24 — з функцією розпізнавання державних номерних знаків.

Дані камери допоможуть правоохоронним органам розкривати злочини.