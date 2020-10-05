Экологическая катастрофа у берегов Камчатки

Причиной гибели сотни тысяч морских животных, судя по всему, стало химическое загрязнение воды, в которой предварительно выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.

Мертвые животные на Халактырском пляже / © РИА Новости, Александр ПирагисКамчатка — российский полуостров, берега которого с запада омывает Охотское море, а с востока — Тихий океан и Берингово море. Край уникален своими пейзажами, флорой, фауной, множеством вулканов и других природных красот. Несмотря на удаленность от центральной части России и относительную неразвитость инфраструктуры, он ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, в том числе из-за рубежа.

В последние годы Камчатку — в частности, Халактырский пляж с вулканическим черным песком у Авачинского залива, примерно в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского — особенно полюбили серферы. Именно они первыми заметили признаки экологической катастрофы.

«Еще три недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, не соленый, совершенно непривычный.

Спустя время у нас — человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто — случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма.

Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом», — сообщил местный житель и основатель школы серфинга Антон Морозов (его рассказ в своем инстаграме разместил журналист и автор популярного ютьюб-канала Юрий Дудь).

В соцсетях по геотегу или хештегу #Камчатка можно найти множество фотографий, на которых запечатлены выбросившиеся на берег морские животные: не только осьминоги, морские ежи, но и даже дальневосточная нерпа (ларга).

По словам серферов, после заплывов в океане у них краснели и опухали глаза, на некоторое время ухудшалось зрение. В общем пострадали около 30 человек, сред них — подростки, пишут местные жители: причем некоторые просто прогуливались по пляжу и в результате получили ожог слизистой. А у кого-то после нахождения в воде диагностировали химический ожог роговицы.«При правильном медикаментозном лечении зрение должно восстановиться, но точных прогнозов никто не дает. Завтра идем сдавать анализы крови, так как непонятно какой ущерб нанесен нервной системе и другим системам организма», — написал чемпион России по серфингу Дмитрий Илясов.

«Длится это уже не один день. Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных. Но в ответе на мои сторис с просьбой помочь найти эколога, мне пришло сообщение от фридайвера, озабоченного странным внешним видом морских ежей в бухте.⁣⁣

Не хочу делать поспешных выводов, но я помню, как в 2014 году экологи долго пили валерьянку после грандиозных командно-штабных учений на территории Халактырского пляжа, часть которого принадлежит военным.

И если повреждения тундры, выкорчеванный кедрач и перемолотые гусеничной техникой деревья в прибрежном лесу хотя бы были заметны, то о нахождении в воде химии, кроме серферов и не умеющих говорить морских млекопитающих, рыб, птиц, растений, вряд ли кто узнает», — написала еще пять дней назад у себя в инстаграме Елена Горанко, жительница Камчатки и серфер.

После волны постов в соцсетях, СМИ и обеспокоенности местных на проблему обратили внимание власти. Краевые гидрометслужбы взяли пробы воды у Халактырского пляжа, а также в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, где обнаружили трупы морских животных.

По информации временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова, официальные результаты исследований огласят в понедельник, 5 октября. Однако уже известно, что в воде обнаружили повышенное содержание нефтяных углеводородов и фенолов, сообщило издание Baza.

«Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы», — заявил в комментарии для РИА Новости Кумарьков.

В то же время он предположил, что в океане мог произойти разлив машинного масла. «Возможно, с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива.

Возможно, это связано и с нагонными явлениями, потому что в последние дни наблюдался восточный ветер, и, возможно, все эти загрязнения прибило к Халактырскому пляжу», — добавил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Погибшая дальневосточная нерпа. Сотрудники УМВД Камчатского края во время работ на Халактырском пляже на Камчатке / © РИА Новости, Александр Пирагис

В пресс-службе Восточного военного округа, в свою очередь, заявили, что Тихоокеанский флот к загрязнению воды у Халактырского пляж не причастен: никаких учений в последние месяцы в этом районе не проводили, а суда Военно-морского флота каких-либо крупных партий нефтепродуктов там не перевозили.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю и природоохранная прокуратура начали проверку после сообщений СМИ о массовой гибели морских животных. Но пока что правоохранительные органы не дают никакой оценки, поскольку ожидают официальных результатов анализа проб воды, а также воздуха и песка.

Как рассказывают очевидцы, власти оперативно убрали трупы животных с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка “Налычево” посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано», — утверждает краевое Минприроды.

При этом некоторые эксперты предполагают, что причиной мог стать не разовый выброс, а утечка какого-то ядовитого вещества: ведь когда в воду попадают нефтепродукты, на ее поверхности образуется пленка, которой в этом случае не наблюдается.

«Загрязнение там очень большого масштаба, поскольку продолжается уже больше двух недель, даже после двух штормов ситуация особо не изменилась. Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество.И это точно не нефтепродукты. Пробы необходимо брать в разных местах регулярно через определенные промежутки времени и анализировать их на все возможные загрязнители: мышьяк, цианиды… Самые разные могут быть ядовитые вещества, их необходимо искать», — рассказал РИА Новости руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

На первом видео ниже можно рассмотреть пятно в океане, а в следующем посте — спутниковые снимки от Гринписа, на которых запечатлена в том числе река Налычева, впадающая в Авачинский залив.

«Многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому.

Снимки в хронологии 1-го, 9-го, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было.

Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг», — подытожил Антон Морозов.